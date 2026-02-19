Più camion oggi che per togliere la colmata | il caso Bagnoli in aula

Il caso Bagnoli si riaccende in aula, dove si discute dell'aumento dei camion per rimuovere la colmata. La causa principale è la pressione delle imprese che vogliono accelerare i lavori di riqualificazione, senza coinvolgere pienamente la comunità locale. Oggi sono in strada più veicoli di quanti se ne vedessero in passato, creando disagio tra i residenti e problemi di traffico. La situazione si è aggravata perché i lavori sono già stati avviati, senza consultare i cittadini. La discussione si concentra sulla necessità di trovare una soluzione condivisa.

L'intervento del consigliere municipale Civitillo, ieri durante il consiglio della X Municipalità sull'America's Cup, che ha messo in discussione le spiegazioni fornite dall'amministrazione "È complicato intervenire oggi. Per anni abbiamo chiesto di partecipare ai progetti di riqualificazione, adesso ci incontriamo e parliamo di qualcosa che è stato non solo già deciso ma che è addirittura in fase di esecuzione, con centinaia di tir che ogni giorno passano per le strade di un quartiere già normalmente in difficoltà tra buche e inquinamento". Quello di Diego Civitillo, consigliere della X Municipalità di Attiviamoci!, è l'intervento al consiglio monotematico di ieri che ha maggiormente criticato l'operazione America's Cup nel quartiere flegreo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

VIDEO/ Bagnoli, blitz di protesta: bloccati i camion per la colmataAl mattino presto, attivisti e residenti di Bagnoli hanno organizzato un bloccaggio dei camion impegnati nei lavori alla colmata.

Leggi anche: Bagnoli, sulla colmata è iniziata la bonifica: «Sarà pronta in estate»

