Più camion oggi che per togliere la colmata | il caso Bagnoli in aula
Il caso Bagnoli si riaccende in aula, dove si discute dell'aumento dei camion per rimuovere la colmata. La causa principale è la pressione delle imprese che vogliono accelerare i lavori di riqualificazione, senza coinvolgere pienamente la comunità locale. Oggi sono in strada più veicoli di quanti se ne vedessero in passato, creando disagio tra i residenti e problemi di traffico. La situazione si è aggravata perché i lavori sono già stati avviati, senza consultare i cittadini. La discussione si concentra sulla necessità di trovare una soluzione condivisa.
L'intervento del consigliere municipale Civitillo, ieri durante il consiglio della X Municipalità sull'America's Cup, che ha messo in discussione le spiegazioni fornite dall'amministrazione "È complicato intervenire oggi. Per anni abbiamo chiesto di partecipare ai progetti di riqualificazione, adesso ci incontriamo e parliamo di qualcosa che è stato non solo già deciso ma che è addirittura in fase di esecuzione, con centinaia di tir che ogni giorno passano per le strade di un quartiere già normalmente in difficoltà tra buche e inquinamento". Quello di Diego Civitillo, consigliere della X Municipalità di Attiviamoci!, è l'intervento al consiglio monotematico di ieri che ha maggiormente criticato l'operazione America's Cup nel quartiere flegreo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
VIDEO/ Bagnoli, blitz di protesta: bloccati i camion per la colmataAl mattino presto, attivisti e residenti di Bagnoli hanno organizzato un bloccaggio dei camion impegnati nei lavori alla colmata.
Leggi anche: Bagnoli, sulla colmata è iniziata la bonifica: «Sarà pronta in estate»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente in A1 tra Bologna e Modena: camion di maiali finisce in scarpata, lunghe code; Camion che trasporta un escavatore sfonda il guardrail e si ribalta dentro al canale; ? Incidente tra camion, carico in mezzo alla carreggiata: traffico paralizzato - BresciaToday; A7, incidente in galleria Promontorio: camion perde il controllo, danneggiata quasi tutta la parete.
Qual è lo stato attuale dell’elettrificazione nei camionInvesting.com - L’elettrificazione nel settore dei camion pesanti sta entrando in una fase più competitiva mentre i trend del costo totale di proprietà cambiano e i produttori cinesi si preparano a ... it.investing.com
Rifiuti, camion con l’intelligenza artificiale a Napoli:Così la raccolta sarà più veloce e sicuraIl primo camion della nuova flotta Asía dotato di intelligenza artificiale è stato presentato in piazza Municipio dall’assessore Vincenzo Santagada e dall’amministratore unico Domenico Ruggiero. Un ga ... napoli.repubblica.it
Nuovo blocco stradale nella notte di Bagnoli. Gli attivisti hanno rallentato i camion diretti ai cantieri per la bonifica. I motivi della protesta https://www.napolitoday.it/cronaca/blocco-stradale-bagnoli-americas-cup-13-febbraio.html facebook