Cosa: Lo spettacolo teatrale CIURMA! Pendagli da forca, menzione speciale al Premio Scenario infanzia 2024. Dove e Quando: Presso Centrale Preneste Teatro, domenica 22 febbraio 2026 alle ore 16.30. Perché: Un’avventura piratesca che celebra la libertà dell’infanzia e la ribellione contro le convenzioni sociali. Il litorale romano si sposta idealmente nel cuore del quartiere Pigneto-Malatesta per un pomeriggio dedicato alla fantasia e al coraggio. Domenica 22 febbraio, il palco di Centrale Preneste Teatro ospita CIURMA! Pendagli da forca, una produzione firmata da Fontemaggiore Centro di Produzione che arriva direttamente da Perugia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Pirati e sogni a Centrale Preneste: arriva Ciurma!

Ciurma, pendagli da forca a Centrale Preneste TeatroLo spettacolo “Ciurma! Pendagli da forca” di Fontemaggiore Centro di Produzione arriva a Centrale Preneste Teatro perché è stato scelto per la stagione teatrale di febbraio.

L'Orsetto Gioele a Centrale Preneste TeatroL'Orsetto Gioele, produzione proveniente da Riccione, sarà il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, ospitata da Centrale Preneste Teatro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.