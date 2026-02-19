Pietro Sighel prova a scuotersi | Entrato in pista con la solita professionalità Ultimo sforzo in staffetta

Pietro Sighel, dopo l’incredibile vicenda che lo ha tenuto fuori dalla finale dei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, affida a Instagram le riflessioni del giorno dopo. Il tutto senza dimenticare che ci sarà ancora un momento per supportare l’Italia almeno in campo maschile. Queste le parole del pattinatore trentino: “ In un momento come questo trovare le parole non è semplice, ma una cosa la so con certezza: voglio dirvi grazie. Grazie per tutto il calore ricevuto in questi giorni: mi siete stati vicini e mi avete dato una forza enorme, che mi ha aiutato ad affrontare le difficoltà delle gare individuali “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna FontanaGiorgia Meloni ha visitato il Forum di Assago il 18 febbraio, dopo aver deciso di assistere di persona alle gare di short track ai Giochi di Milano-Cortina.

Pietro Sighel svela: “Arianna Fontana? Chi la conosce…Siamo una squadra solo in quei 2 minuti in pista”Pietro Sighel ha messo in chiaro che, a suo avviso, Arianna Fontana non ha più lo stesso peso nel team.

Pietro Sighel prova a scuotersi: Entrato in pista con la solita professionalità. Ultimo sforzo in staffettaPietro Sighel, dopo l'incredibile vicenda che lo ha tenuto fuori dalla finale dei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ... oasport.it

Olimpiade maledetta per Sighel: trascinato a terra nei 500, perde la finale. E la giuria non intervieneLa decisione ha scatenato la reazione dell’atleta pinetano, che ha lasciato immediatamente la pista dirigendosi verso gli spogliatoi. Un epilogo che aggiunge tensione a una giornata già complicata, do ... altoadige.it

Pietro Sighel cade e protesta: disertata la finale B. Il presidente Gios: «Amarezza per il trattamento rivolto» facebook

MILANO CORTINA | Pietro Sighel resta fuori dalla finale dei 500 metri dello short track. Contatto in pista e l'azzurro chiude ultimo. #ANSA x.com