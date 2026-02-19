Picco di litio nell’alta atmosfera dopo un lancio SpaceX lo studio tedesco sul rientro del Falcon 9

Il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX a febbraio 2025 ha causato un aumento incredibile di litio nell’atmosfera, dieci volte superiore ai livelli usuali. Secondo uno studio tedesco, le parti del razzo rientrate nell’atmosfera hanno rilasciato sostanze chimiche, tra cui litio, che si sono concentrate negli strati alti. Questo fenomeno potrebbe influenzare la qualità dell’aria e la salute degli ecosistemi. La ricerca si concentra sull’impatto delle attività spaziali sull’ambiente e sui rischi legati all’inquinamento atmosferico.

Non solo spazzatura spaziale, ma anche un potenziale inquinamento dell’aria. Una quantità di litio negli strati alti dell’atmosfera dieci volte maggiori rispetto alla norma è stata prodotta, a febbraio 2025, con il rientro di una delle sezioni di un razzo Falcon 9. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Communications Earth&Environment e guidata da Robin Wing, dell’Istituto tedesco Leibniz di Fisica Atmosferica. Non ci conoscono però allo stato i possibili effetti. Negli anni più recenti il numero di razzi lanciati è aumentato rapidamente, con la sola SpaceX di Elon Musk che nel 2025 ha eseguito oltre 165 lanci, più di quanti ce ne siano stati complessivamente ogni anno a partire dal 2000. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Picco di litio nell’alta atmosfera dopo un lancio SpaceX”, lo studio tedesco sul rientro del Falcon 9 SpaceX, lanciato da Cape Canaveral il razzo Falcon 89 con 29 satelliti StarlinkSpaceX ha fatto decollare lunedì mattina da Cape Canaveral un razzo Falcon 89, portando nello spazio 29 satelliti Starlink. Leggi anche: Fiorentina, infortunio Gosens: prosegue l’attesa per il recupero del terzino tedesco! Lo stop al polpaccio continua a rinviare il rientro in campo del difensore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lion Smart, il ruolo strategico delle batterie nella transizione energetica; Dopo 50 anni di studi, abbiamo capito quando il corpo umano raggiunge il picco assoluto della forza fisica; BBM Hiro Roadster: dalla Spagna l'elettrica che ricarica in un quarto d'ora; Deutschlands Batterie-Tsunami: Wie Großspeicher die Energiewende überholen - Xpert.Digital. Picco di litio nell’alta atmosfera dopo un lancio SpaceX, lo studio tedesco sul rientro del Falcon 9Un razzo Falcon 9 ha causato livelli di litio 10 volte superiori alla norma nell'alta atmosfera, evidenziando nuovi rischi ambientali ... ilfattoquotidiano.it