A Castiglione delle Stiviere, un uomo ha aggredito la moglie e l’ha rinchiusa in una stanza, spingendola a scappare dalla finestra per chiedere aiuto. La donna, spaventata, si è calata nel vuoto e ha chiamato i soccorsi. La lite, scoppiata per motivi legati a vecchi dissapori, è degenerata in violenza. La polizia ha arrestato l’uomo e ora indaga sull’accaduto. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti, che conoscono bene la coppia. La donna è stata portata in ospedale per le ferite.

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 19 febbraio 2026 – Amore criminale. Ancora un caso di violenza fisica e psicologica verificatosi all’interno delle mura familiari. Questa volta il fatto è accaduto a Castiglione delle Stiviere e vede come protagonisti due coniugi conviventi: lui di 28 anni e lei di 21. Dopo l’ennesimo litigio avvenuto tra la coppia all’interno della loro abitazione nella notte tra lunedì e martedì scorso, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della locale Stazione, il marito avrebbe percosso la moglie, privandole anche la libertà personale, chiudendola a chiave nella camera da letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Picchia la moglie e la chiude in camera: lei scappa dalla finestra per mettersi in salvo e chiedere aiuto

