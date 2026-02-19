Picchia la moglie e la chiude in camera | lei scappa dalla finestra per mettersi in salvo e chiedere aiuto
A Castiglione delle Stiviere, un uomo ha aggredito la moglie e l’ha rinchiusa in una stanza, spingendola a scappare dalla finestra per chiedere aiuto. La donna, spaventata, si è calata nel vuoto e ha chiamato i soccorsi. La lite, scoppiata per motivi legati a vecchi dissapori, è degenerata in violenza. La polizia ha arrestato l’uomo e ora indaga sull’accaduto. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti, che conoscono bene la coppia. La donna è stata portata in ospedale per le ferite.
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 19 febbraio 2026 – Amore criminale. Ancora un caso di violenza fisica e psicologica verificatosi all’interno delle mura familiari. Questa volta il fatto è accaduto a Castiglione delle Stiviere e vede come protagonisti due coniugi conviventi: lui di 28 anni e lei di 21. Dopo l’ennesimo litigio avvenuto tra la coppia all’interno della loro abitazione nella notte tra lunedì e martedì scorso, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della locale Stazione, il marito avrebbe percosso la moglie, privandole anche la libertà personale, chiudendola a chiave nella camera da letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Stupra e picchia per gelosia la fidanzata in casa, lei scappa in strada e chiede aiuto a un passanteUna giovane di 20 anni è stata violentata e picchiata dal suo fidanzato nella loro casa a Sesto San Giovanni.
Il compagno la picchia, lei esce sul balcone a chiedere aiuto: salvata dai vicini che sfondano la portaUna donna ha richiesto aiuto dal balcone, attirando l'attenzione dei vicini che hanno sentito le sue urla.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Picchia la moglie, arrivano i carabinieri e li minaccia con una pistola: arrestato 42enne; Deve scontare 4 anni e picchia la moglie, arrestato; Terrore in casa: picchia la moglie incinta e la minaccia di morte; Ti ammazzo: minaccia e picchia la moglie. Le grida disperate al 112 poi l’arresto dei carabinieri.
Castiglione, sequestra e picchia la moglie: 28enne fermato dai CarabinieriAmore criminale. Ancora un caso di violenza fisica e psicologica verificatosi all’interno delle mura familiari. Questa volta il fatto è accaduto a ... vocedimantova.it
Misilmeri, picchia la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestatoMISILMERI – Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri, arrestato 42enne a Misilmeri. I militari della stazione e del nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un pregiudicato per maltrattamen ... livesicilia.it
, MOGLIE PICCHIA MARITO AL CENTRO COMMERCIALE DAVANTI AI FIGLI Lite tra coniugi marocchini al centro commerciale. La moglie ha picchiato il marito durante la festa di carnevale davanti a due figli minorenni. Necessario l’intervento de facebook
Picchia la moglie, la figlia 13enne chiama il 112 e lo fa arrestare. Le violenze si ripetevano da tempo, la donna accompagnata in ospedale #ANSA x.com