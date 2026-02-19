Piazzapulita Formigli si occupa della ‘MAGA’ Meloni

Corrado Formigli torna questa sera su La7 con una nuova puntata di Piazzapulita. La trasmissione si concentrerà sulle dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e sulle sue posizioni politiche. Durante la puntata, il conduttore analizzerà le ultime uscite pubbliche della politica, con particolare attenzione alle accuse di extraparlamentarismo rivolte alla Meloni. La discussione si concentrerà anche sulle reazioni dei suoi avversari e sulle conseguenze di queste dichiarazioni nel panorama politico italiano. La puntata sarà trasmessa alle 21.15.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 19 febbraio, con una nuova puntata di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Al centro dell'appuntamento, un'analisi sui toni crescenti della campagna per il referendum sulla giustizia, che ha portato a intervenire anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A seguire, Piazzapulita riferisce che si occuperà della "MAGA" Meloni, sempre più vicina al trumpismo. Infine, un approfondimento sul caso degli Epstein files, con un'intervista esclusiva al giornalista Michael Wolff.