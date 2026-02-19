Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 19 febbraio 2026

Stasera, il programma Piazzapulita condotto da Corrado Formigli affronta i recenti scontri tra cittadini e forze dell’ordine in piazza San Giovanni, causati da una protesta contro le nuove misure anti-pandemia. La puntata, trasmessa alle 21:15 su La7, invita spettatori a scoprire cosa è successo durante le manifestazioni e chi sono gli ospiti che commenteranno gli eventi. Tra i temi principali ci sono le tensioni di questa settimana e le reazioni delle autorità. La puntata si preannuncia ricca di interventi e confronti.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 19 febbraio 2026. Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 19 febbraio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui i toni crescenti della campagna per il referendum sulla giustizia e le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 febbraio 2026 Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 febbraio 2026Questa sera alle 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita. Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026Questa sera alle 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, condotta come sempre da Corrado Formigli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Piazzapulita, ospiti stasera: un'approfondimento sulla macchina della propaganda del Governo Meloni; Piazzapulita con Corrado Formigli il Giovedì alle 21.15; Piazzapulita; Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026 - TPI. Piazzapulita, ospiti stasera: dalla MAGA Meloni alle novità sugli Epstein files con un'ospite d'eccezioneOggi 19 febbraio in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla ... affaritaliani.it Piazzapulita, ospiti stasera: un'approfondimento sulla macchina della propaganda del Governo MeloniOggi 18 settembre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno all ... affaritaliani.it #Piazzapulita indaga sulla macchina della propaganda del Governo Meloni Tra gli ospiti, Landini, Serra, Sangiuliano e Veltroni. Ecco le anticipazioni del 12 febbraio 2026 facebook