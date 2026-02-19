Piano urbanistico serve approfondire

Il nome del nuovo piano urbanistico ha causato discussioni tra i cittadini e le associazioni locali. Durante l'ultimo consiglio comunale, alcuni hanno richiesto di rivedere alcuni aspetti prima di approvare definitivamente il documento. In particolare, si chiede di approfondire le aree destinate a verde pubblico e le proposte di nuove costruzioni. La richiesta deriva dal timore che alcune decisioni possano influire sulla qualità della vita nel quartiere. La fase di revisione resta aperta, in attesa di ulteriori valutazioni.

Piano urbanistico generale, "il procedimento amministrativo che dovrà portare alla redazione del nuovo Pug della città merita, a mio avviso, un necessario ulteriore approfondimento". Lo sostiene il consigliere di maggioranza (Uniti per Falconara) e delegato all'urbanistica Clemente Rossi, a margine del primo confronto avvenuto nei giorni scorsi in Commissione in cui è stato discusso il Documento programmatico. Ovvero, la fase uno del procedimento previsto dalla legge regionale in atto dal primo gennaio 2024. Una legge, per Rossi, "innovativa", che in modo particolare farà compiere "un grande passo avanti per rendere efficace il ruolo più importante dell'ente locale in direzione della 'gestione del territorio'".