Pg Patronaggio | No a politicizzazione sentenza Sea watch

Il giudice Patronaggio ha criticato la politicizzazione della sentenza Sea Watch, affermando che le decisioni giudiziarie devono essere valutate con onestà e strumenti legali corretti. La sua osservazione si riferisce alle discussioni che seguono il pronunciamento, spesso influenzate da ragioni politiche più che da motivazioni giuridiche. Patronaggio invita a distanziarsi da strumentalizzazioni, sottolineando l’importanza di analizzare le sentenze nel rispetto delle procedure. Le sue parole sono arrivate in un momento di acceso dibattito su come interpretare le sentenze giudiziarie.

"Le sentenze per essere legittimamente criticate vanno lette e vanno lette con onesta' intellettuale e con corretti strumenti giuridici. Nella sentenza del giudice civile di Palermo non è svolto alcun tema che, anche lontanamente, si possa definire di carattere politico. Si tratta banalmente del riconoscimento di un risarcimento danno per un fermo illegittimo non giustificato da alcun valido provvedimento amministrativo". Così il Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio sulla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo sul risarcimento per la ong Sea watch. "Per banalizzare, il caso non è differente da chi si vede sequestrata una automobile dai vigili urbani senza un valido verbale e ne chiede la restituzione e i danni- dice -L' unica differenza è che il ricorrente si chiama Sea Watch e non Paolo Rossi.

