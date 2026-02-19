PFM – Premiata Forneria Marconi in concerto all' Augusteo con il tour Doppia Traccia

La band italiana PFM – Premiata Forneria Marconi si esibirà all’Augusteo per il tour “Doppia Traccia”. La causa è il suo nuovo spettacolo che raccoglie i più grandi successi e alcune canzoni inedite. La band porta sul palco un mix di sonorità rock, progressive e classiche, attirando fan di tutte le età. Durante il concerto, i musicisti presenteranno anche alcune sorprese musicali, creando un’atmosfera coinvolgente. L’evento si svolgerà questa sera alle 21:00, con biglietti già esauriti.

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Il nuovo tour "Doppia traccia" coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come "Impressioni di settembre", "È festa", "Dove.

