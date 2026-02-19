Pezzotta | Viabilità a Bergamo | serve una rivoluzione Opposizione dovere morale ma non mi ricandiderò nel 2029

Pezzotta afferma che la viabilità di Bergamo ha bisogno di una vera rivoluzione, accusando le autorità di aver trascurato i problemi di traffico e di mobilità urbana. Con un tono deciso, il politico evidenzia come le strade siano spesso congestionate e poco sicure per pedoni e ciclisti. La sua proposta punta a interventi concreti, come nuove piste ciclabili e miglioramenti nei trasporti pubblici. Tuttavia, Pezzotta ha annunciato che non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali del 2029.

Bergamo. L'opposizione la avverte come un dovere morale, ma per il futuro ha scelto di farsi da parte. Prima del voto di giugno 2024, in molti pensavano che Andrea Pezzotta fosse la figura giusta per interrompere dieci anni di governo di centrosinistra in città. Dalle urne, però, uscì un esito diverso: Elena Carnevali raccolse la maggioranza dei consensi al primo turno e venne eletta sindaca di Bergamo. "Dopo le elezioni non l'ho mai incontrata per un caffè – confida Pezzotta, avvocato penalista di rilievo -. Non ne ho mai avuto il tempo, credo che non ce l'abbia nemmeno lei. Il confronto tra noi avviene in Consiglio comunale: a volte, su alcuni temi, troviamo punti di convergenza".