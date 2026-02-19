Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport dopo le critiche alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione arriva pochi giorni dopo l’evento, che ha ricevuto molte proteste da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Petrecca ha consegnato le sue dimissioni all’amministratore delegato Giampaolo Rossi e lascerà il ruolo dopo la fine delle Olimpiadi. La Rai dovrà ora trovare un nuovo responsabile per la sezione sportiva. La sede di Rai Sport rimane senza un direttore fino a nuovo incarico.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi: lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento a cinque cerchi di cui ha commentato in modo disastroso la cerimonia di apertura. La responsabilità di Rai Sport sarà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida. Oggi era in programma il consiglio di amministrazione della Rai. All’ordine del giorno ufficiale la policy aziendale sull’intelligenza artificiale, i piani di trasmissione e produzione per il 2026, la relazione del 2025 e il piano per l’internal audit. 🔗 Leggi su Lettera43.it

