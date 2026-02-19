Paolo Petrecca si dimette da RaiSport dopo aver commentato le Olimpiadi, citando Gesù e affermando: “Qualcuno mi tradirà”. La sua uscita si accompagna a forti polemiche sui social, dove molti criticano la sua telecronaca considerata insoddisfacente. La decisione arriva dopo settimane di tensioni interne e di commenti negativi da parte del pubblico. Petrecca ha deciso di lasciare la guida di RaiSport, lasciando un vuoto nel settore. La sua partenza apre un nuovo capitolo per la rete sportiva pubblica.

Roma – Paolo Petrecca lascia la direzione di RaiSport: un gesto che scuote i vertici di viale Mazzini nel momento più delicato della stagione. Le dimissioni del direttore, che ha rimesso il mandato all’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, diverranno ufficiali al termine delle Olimpiadi invernali. La decisione arriva come conseguenza delle pesanti contestazioni sulla gestione della cerimonia inaugurale a San Siro: un evento che doveva essere il fiore all’occhiello della testata e che si è invece trasformato nel fulcro di un aspro dibattito editoriale. Le imprecisioni nel commento, le gaffe nell’identificazione degli atleti e i disguidi tecnici della diretta hanno creato un clima di tensione insostenibile, portando Petrecca a un passo indietro formale proprio mentre le competizioni entrano nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petrecca si dimette da RaiSport e cita Gesù: “Qualcuno mi tradirà”. Travolto da ironia social e accuse dopo la telecronaca flop alle Olimpiadi

Petrecca si paragona a Gesù e va a caccia di “Giuda” dopo le dimissioni da RaiSport: “Uno di voi mi tradirà”Paolo Petrecca ha affermato di sentirsi come Gesù, accusando alcuni collaboratori di tradimento dopo aver lasciato RaiSport.

Olimpiadi Milano-Cortina, direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo telecronaca per cerimonia d'apertura; Lollobrigida ad interimPaolo Petrecca lascia il suo ruolo di direttore di RaiSport dopo la bocciatura arrivata dalla redazione.

