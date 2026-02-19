Petrecca rimette il suo mandato di direttore di Rai Sport all' ad Rossi

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport, portando con sé il suo incarico dopo aver concluso le Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione è stata presa in seguito a una riunione con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, a cui ha consegnato la sua richiesta di dimissioni. Petrecca ha spiegato che desidera dedicarsi ad altri progetti e lasciare spazio a nuove idee per la direzione della rete sportiva. L’azienda ha confermato che il suo mandato terminerà ufficialmente dopo le Olimpiadi.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport in via transitoria sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia in una nota la Rai. Si chiude così la polemica scoppiata all'inaugurazione delle Olimpiadi, durante la quale, tra gli altri errori, Petrecca ha confuso la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale con la figlia di Mattarella. Polemica che ha causato anche lo sciopero dei giornalisti di Rai Sport: "Da oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma, in attesa che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori e alla Rai", si legge nel comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Petrecca rimette il suo mandato di direttore di Rai Sport all'ad Rossi Rai Sport, Petrecca rimette il mandato all’AdPaolo Petrecca ha deciso di lasciare il ruolo di direttore di Rai Sport dopo aver consegnato il suo mandato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'Ad RaiPaolo Petrecca ha deciso di lasciare il suo ruolo di direttore di Rai Sport, dopo aver consegnato il mandato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo la figuraccia Olimpica. Al suo posto LollobrigidaIl suo posto sarà preso temporaneamente da Marco Lollobrigida. Voce della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi sarà invece Auro Bulbarelli, giornalista (di destra e in quota Lega) che doveva già esse ... ilriformista.it Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, lascerà alla fine delle OlimpiadiIl suo posto verrà preso in via transitoria da Marco Lollobrigida ... msn.com Paolo Petrecca lascerà la direzione di Rai Sport x.com Mercoledi 18 Febbraio Live Rai Sport: Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Mercoledi 18 F facebook