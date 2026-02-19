Petrecca lascia la direzione di Rai Sport | Lollobrigida prenderà il suo posto

Petrecca lascia la direzione di Rai Sport a causa delle polemiche sulla telecronaca dell’apertura dei Giochi Olimpici. Le contestazioni interne sulla gestione delle risorse e le critiche ricevute hanno spinto l’amministratore delegato a cambiare leadership. Al suo posto arriverà Lollobrigida, che ha già lavorato nel settore e conosce bene le sfide di Rai Sport. La decisione si è resa necessaria dopo le tensioni sollevate da alcuni giornalisti e collaboratori. La Rai ha comunicato ufficialmente il cambio di guida.

La decisione di Petrecca arriva dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura e le contestazioni interne sulla gestione delle risorse di Rai Sport.. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, annunciando che lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano?Cortina 2026. La responsabilità della direzione sarà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida, come comunicato ufficialmente dalla Rai. Il passo indietro di Petrecca arriva dopo un periodo di forti polemiche legate alla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, durante la quale ha preso il posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a rinunciare dopo aver spoilerato la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.