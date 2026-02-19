Petrecca dimesso Crozza diventa Cazzullo e ripercorre gli sfondoni olimpici della telecronaca in Una ca**ata particolare – Il video

Il 19 febbraio 2026, Paolo Petrecca lascia la guida di RaiSport, una decisione che suscita molte discussioni. La sua uscita arriva dopo alcune polemiche sulle telecronache, che hanno alimentato battute tra gli appassionati. Nel frattempo, Maurizio Crozza si trasforma in uno dei suoi alter ego, Cazzullo, e commenta con sarcasmo gli “sfondoni olimpici” nelle sue battute. Questa situazione alimenta il dibattito sulle trasmissioni sportive e le scelte della Rai. La satira di Crozza si concentra su questi errori, evidenziando le tensioni nel mondo dello sport.

Le dimissioni di Paolo Petrecca da RaiSport, rimesse proprio oggi 19 febbraio 2026, diventano materiale per la satira tagliente di Maurizio Crozza. Il comico ha vestito i panni di Aldo Cazzullo mettendo in scena una puntata speciale del format del giornalista, ribattezzandolo «Una ca**ata particolare» anziché «Una giornata particolare». Nel monologo, il finto Cazzullo ripercorre quello che definisce il giorno degli «sfondoni olimpici mai sentiti dall’invenzione del microfono». Il riferimento è alla telecronaca della cerimonia inaugurale di San Siro, finita nel mirino per una serie di scivoloni epici, dallo scambio di persone (la figlia di Mattarella scambiata per la presidente del Cio) alle confusioni tra star internazionali e attrici italiane.🔗 Leggi su Open.online

