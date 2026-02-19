Peter Greene l' attore di The Mask e Pulp Fiction è morto in macabre circostanze

Peter Greene, noto attore di film come The Mask e Pulp Fiction, è morto in circostanze misteriose. La sua scomparsa sorprende molti fan, poiché Greene aveva appena terminato le riprese di un nuovo progetto cinematografico. La notizia è stata diffusa dai suoi amici, che parlano di una morte improvvisa e non ancora del tutto chiarita. Greene, 58 anni, aveva conquistato il pubblico con le sue interpretazioni intense e il suo volto rimarrà scolpito nella memoria di chi ha seguito la sua carriera. La famiglia sta ancora indagando sulle cause del decesso.

