Pesce Tracciabile | dal 2026 un passaporto digitale per la tua cena

Dal 2026, il governo introduce il “passaporto digitale” per il pesce, per combattere le frodi e garantire la provenienza dei prodotti. La decisione nasce dalla crescente richiesta di trasparenza da parte dei consumatori e mira a ridurre le pratiche illegali nel settore ittico. Le navi e i negozi dovranno aggiornarsi con sistemi digitali che seguono ogni fase del pescato, dall’origine alla vendita. Questa novità cambierà radicalmente le modalità di controllo e tracciabilità del pesce nei mercati europei. La nuova normativa coinvolge tutti gli attori della filiera alimentare.

Pesce al Microscopio: La Tracciabilità Digitale Obbligatoria Rivoluziona la Filiera Alimentare Europea. Dal 2026, l'intera filiera ittica europea è tenuta ad adottare sistemi di tracciabilità digitale, un cambiamento epocale volto a garantire maggiore trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità. La novità, introdotta dal Regolamento Ue 20232842, si estenderà progressivamente a tutti i prodotti del mare, dalle preparazioni alle conserve, entro il 2029, rispondendo alla crescente domanda di consumatori sempre più attenti all'origine e alla qualità del cibo che acquistano. Dalla Carta al Chip: Un Salto di Qualità nella Gestione della Filiera.