Perugia il ’mercato’ dovrà attendere Tedesco ripartirà dalle certezze del 4-3-1-2
Perugia, il mercato si fermerà ancora, mentre Tedesco decide di puntare sulla sua formazione di fiducia. Dopo una serie di risultati incostanti, il tecnico ha scelto di ripartire dal modulo 4-3-1-2, che ha già portato alcuni successi in passato. La squadra ha segnato 19 reti e subito 16, dimostrando solidità e qualche problema da risolvere. La pausa di mercato permette a Tedesco di lavorare sui dettagli, affidandosi alle certezze delle sue scelte tattiche. La prossima sfida si avvicina e il team si prepara a riprendere il cammino.
Cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, diciannove gol fatti, sedici subiti: questo lo score del Perugia di Tedesco. Non sono numeri eccezionali, ma sicuramente sufficienti per un cammino da salvezza senza affanno e anche bassa zona play off, se il campionato fosse iniziato all'undicesima giornata di campionato, con tutte le scorie però dell'avvio. Quindi non era per nulla scontato che qualcuno riuscisse a uscire dal tunnel. La macchina non perfetta ma comunque funzionante si è paradossalmente inceppata dopo il mercato. Perché la tentazione di schierare la batteria di giocatori offensivi arrivati a gennaio è stata forte.
Perugia, con il Carpi altro esame fallito: dopo la sosta i due mesi più importanti della storia recentedi Carlo Forciniti La prestazione peggio del risultato. Già di per sé negativo. Il pareggio interno del Perugia contro il Carpi alimenta le nuvole sopra Pian di Massiano, che già si erano (nuovamente) ... umbria24.it
Perugia, restaurazione nello staff tecnico: esonerati Ortolani e Celliodi Carlo Forciniti Il pareggio contro il Carpi non ha avuto conseguenze in seno alla guida tecnica. Giovanni Tedesco resta sulla panchina biancorossa. Ma intorno a lui qualcosa si muove. Perché le ult ... umbria24.it
