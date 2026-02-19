Perugia, il mercato si fermerà ancora, mentre Tedesco decide di puntare sulla sua formazione di fiducia. Dopo una serie di risultati incostanti, il tecnico ha scelto di ripartire dal modulo 4-3-1-2, che ha già portato alcuni successi in passato. La squadra ha segnato 19 reti e subito 16, dimostrando solidità e qualche problema da risolvere. La pausa di mercato permette a Tedesco di lavorare sui dettagli, affidandosi alle certezze delle sue scelte tattiche. La prossima sfida si avvicina e il team si prepara a riprendere il cammino.

Cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, diciannove gol fatti, sedici subiti: questo lo score del Perugia di Tedesco. Non sono numeri eccezionali, ma sicuramente sufficienti per un cammino da salvezza senza affanno e anche bassa zona play off, se il campionato fosse iniziato all’undicesima giornata di campionato, con tutte le scorie però dell’avvio. Quindi non era per nulla scontato che qualcuno riuscisse a uscire dal tunnel. La macchina non perfetta ma comunque funzionante si è paradossalmente inceppata dopo il mercato. Perché la tentazione di schierare la batteria di giocatori offensivi arrivati a gennaio è stata forte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, il ’mercato’ dovrà attendere. Tedesco ripartirà dalle certezze del 4-3-1-2

