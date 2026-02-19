Nel 1944, molti civili italiani si sono uniti ai gruppi partigiani per resistere all'occupazione nazista. Questi uomini e donne, spesso senza esperienza militare, hanno combattuto in montagna e nelle campagne, ostacolando i nemici e salvando cittadini. Un esempio concreto è la loro azione nelle Alpi, dove hanno sabotato vie di rifornimento e aiutato i partigiani a sfuggire ai rastrellamenti. Sono persone comuni che, con coraggio, hanno messo a rischio la vita per cambiare il corso della guerra.

I partigiani erano persone comuni che hanno fatto la differenza alla fine della Seconda guerra mondiale, perché hanno contribuito alla liberazione di molte città italiane tra il 1943 e il 1945. Erano uomini e donne che mettevano in pericolo la loro vita per combattere contro la dittatura. I partigiani agivano in clandestinità e si nascondevano nei boschi. Anche le donne partecipavano a questi gruppi clandestini, facendo le staffette: con le loro biciclette portavano messaggi, armi e cibo agli uomini nei loro nascondigli. I partigiani erano divisi in brigate, cioè gruppi di 250-300 persone e iniziarono a combattere contro i nazifascisti nel 1943, dopo l’8 settembre, quando l’Italia, firmando l’armistizio con gli alleati, divenne nemica della Germania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Persone comuni che hanno fatto la differenza: i partigiani

