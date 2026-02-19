Perry e gli ultimi step della Valsa | Quarto posto? Ora non pensiamoci

Tutto pronto per la volata finale per la Valsa Group che è quarta con un punto di vantaggio su Piacenza e il quinto posto: mancano soltanto tre giorni a Grottazzolina, e poi Modena saprà il suo destino nell’ultima giornata, una giornata in cui potrebbe decidersi tutto o alla quale Anzani e compagni potrebbero anche arrivare con la garanzia del quarto posto già in tasca. Tutto passa però, in maniera preliminare, dai tre punti in terra marchigiana. "Non avranno più nulla da perdere – racconta il libero Luke Perry –, dovremo stare più attenti del solito". Perry, ripartiamo dal 3-2 con la Lube. "Per noi davvero una bella performance, dopo due ore di battaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Valsa Group Un ruggito per il quarto postoModena conquista il quarto posto al PalaPanini.

Valsa Group, missione compiuta. Lube battuta, quarto posto in pugnoValsa Group Modena ha conquistato un'importante vittoria contro Cucine Lube Civitanova, causando l'eliminazione della squadra marchigiana dai playoff.

