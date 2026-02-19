Perdite idriche e amministrative ma anche scelte sbagliate | ecco il perché della grande sete

A causa delle perdite di acqua e delle decisioni sbagliate, l’Agrigentino affronta una grave crisi idrica. La dispersione nelle condutture raggiunge circa il 60%, molto sopra la media italiana del 42%. Ciò significa che ogni giorno si disperdono oltre 60 litri di acqua per ogni cento utilizzati. La gestione inefficiente e le vecchie infrastrutture contribuiscono a questa situazione, lasciando le comunità senza risorse sufficienti. La mancanza di interventi urgenti mette in evidenza le criticità di un sistema ormai in crisi.

L'atavica penuria idrica dell'Agrigentino è il principale problema che affligge la nostra provincia. Le cause sono molteplici: innanzitutto se ne perde troppa! A fronte di una dispersione media in Italia del 42% ad Agrigento il valore è molto vicino al 60% (quindi si perdono 60 litri d'acqua ogni 100 litri immessi in condotta) e tutto ciò per colpa delle reti idriche vetuste e colabrodo. Nel settembre 2016, Renzi e Alfano misero a disposizione di Agrigento ben 30 milioni di euro per il rifacimento della rete idrica, attraverso il cosiddetto "Patto per la Sicilia". Ma purtroppo ancora oggi la situazione è pressoché invariata.

