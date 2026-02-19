Percorsi di studio e progetti di ricerca condivisi | accordo fra Uniba e Masinde Muliro University del Kenya
L'Università di Bari e la Masinde Muliro University del Kenya hanno firmato un accordo per collaborare su vari fronti. L'intesa mira a facilitare lo scambio di studenti e docenti, promuovendo anche programmi di studio congiunti. Le due istituzioni lavoreranno insieme su progetti di ricerca e condivideranno pubblicazioni e dati scientifici. Inoltre, intendono organizzare eventi culturali per rafforzare i legami tra le comunità accademiche. Il nuovo accordo punta a creare opportunità concrete per studenti e ricercatori di entrambe le università.
Il documento di partnership fra le due istituzioni accademiche è stato siglato oggi a Bari. Il rettore Bellotti: "Il protocollo segna l'inizio di una nuova fase di cooperazione" Il rafforzamento della mobilità di studenti e docenti, l’attivazione di percorsi di studio congiunti, lo scambio di dati e pubblicazioni scientifiche, la promozione di iniziative culturali e la realizzazione di progetti di ricerca condivisi. Sono questi gli obiettivi compresi nell'Accordo di cooperazione, sottoscritto oggi a nel capoluogo pugiese, fra l'Università degli studi di Bari e la Masinde Muliro University of Science and Technology della Repubblica del Kenya.🔗 Leggi su Baritoday.it
