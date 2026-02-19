Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ancora in corso le iscrizioni in alcuni Atenei qualcuna deve ancora pubblicare il BANDO
Le iscrizioni ai percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU sono ancora aperte in alcuni atenei, mentre altre devono ancora pubblicare il bando ufficiale. Questa situazione crea incertezza tra gli aspiranti docenti, molti dei quali attendono indicazioni chiare per completare le procedure di iscrizione. Alcune università hanno già aggiornato i loro siti con le informazioni per il ciclo 202526, ma altre ancora devono farlo. La data di pubblicazione dei bandi resta un punto critico per molti candidati.
Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
