Perché la Quaresima è importante e il significato dei 40 giorni
La Quaresima è un periodo di 40 giorni che inizia con il Mercoledì delle Ceneri e porta i fedeli a prepararsi per la Pasqua. Durante questo tempo, molte persone riducono le abitudini quotidiane, come il consumo di carne o l’uso dei social media, per concentrarsi sulla spiritualità. Questa tradizione nasce per aiutare i credenti a riflettere sulla vita, sulla fede e sul sacrificio. La Quaresima invita a riconsiderare le proprie scelte e a vivere con maggiore consapevolezza. È un momento di rinnovamento personale e di impegno.
Quaresima 2026: Mercoledì delle Ceneri, tra storia, fede e il significato del rito millenario di purificazione.Il Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio 2026 ha aperto ufficialmente la Quaresima, un rito che risale a secoli fa e che rappresenta un momento di riflessione e purificazione per molti fedeli.
Argomenti discussi: Le ceneri, il digiuno, il viola, i milanesi in ritardo: tutti i segni dell'inizio di Quaresima; Il Messaggio di papa Leone per la Quaresima: ascolto e digiuno, perché sia un tempo di conversione; Leone XIV: in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altri; Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la Quaresima 2026.
