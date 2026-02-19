Perché la Quaresima è importante e il significato dei 40 giorni

La Quaresima è un periodo di 40 giorni che inizia con il Mercoledì delle Ceneri e porta i fedeli a prepararsi per la Pasqua. Durante questo tempo, molte persone riducono le abitudini quotidiane, come il consumo di carne o l’uso dei social media, per concentrarsi sulla spiritualità. Questa tradizione nasce per aiutare i credenti a riflettere sulla vita, sulla fede e sul sacrificio. La Quaresima invita a riconsiderare le proprie scelte e a vivere con maggiore consapevolezza. È un momento di rinnovamento personale e di impegno.

Nel linguaggio comune fa pensare subito a qualche fioretto ("niente dolci", "meno social"), ma nella tradizione cattolica il cuore è un altro La Quaresima è il tempo liturgico che precede la Pasqua, pertanto è uno dei periodi più importanti del calendario cristiano segnati da preghiera, penitenza e riflessione. Ogni anno torna tra fine inverno e inizio primavera e, per molti, coincide anche con piccoli (o grandi) cambiamenti nelle abitudini quotidiane, tra digiuno, rinunce e gesti di carità.

Quaresima 2026: Mercoledì delle Ceneri, tra storia, fede e il significato del rito millenario di purificazione.Il Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio 2026 ha aperto ufficialmente la Quaresima, un rito che risale a secoli fa e che rappresenta un momento di riflessione e purificazione per molti fedeli.

