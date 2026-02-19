Perché la pentola a pressione che abbiamo visto usare alle nostre nonne è ancora il mai più senza in cucina

La pentola a pressione, usata da generazioni, resta uno strumento indispensabile in cucina. La causa è la sua capacità di cucinare i cibi in meno tempo, mantenendo sapori e nutrienti. Recenti studi dimostrano che permette di preparare zuppe, risotti e brasati con facilità, riducendo i tempi di cottura di oltre metà rispetto ai metodi tradizionali. Molti chef casalinghi la preferiscono ancora oggi, soprattutto per le ricette che richiedono lunghe cotture. La sua praticità e versatilità continuano a convincere chi cerca semplicità in cucina.

