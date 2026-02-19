Perché Carlo d’Inghilterra si firma Charles R | il significato nascosto dietro una semplice iniziale
Carlo d’Inghilterra firma spesso i suoi documenti con la lettera “R.”, un’abitudine che ha una storia precisa e una causa. La scelta deriva dalla tradizione di usare “Rex” (re in latino) come titolo reale, e la “R.” rappresenta questa parola. Questa firma compare anche in lettere ufficiali e comunicazioni pubbliche, per sottolineare il suo ruolo di sovrano. La presenza di questa semplice lettera nasconde quindi un significato che risale ai tempi della monarchia assoluta. La sua presenza si può vedere in molte pubblicazioni ufficiali.
C’è una costante che attraversa lettere ufficiali, proclami, decreti e messaggi istituzionali firmati da Charles III: una semplice iniziale, una “R.” che chiude il nome del sovrano come un sigillo antico. “Charles R.” Non è un vezzo grafico, non è un’abbreviazione moderna, non è nemmeno una formula anglosassone. È latino puro. E dentro quella lettera si concentra un’intera concezione del potere. La “R.” sta per Rex, che significa “re”. È la stessa iniziale che compariva sotto la firma di Elizabeth II, ma con un significato diverso: Regina, cioè “regina”. La lettera non cambia, cambia il sostantivo latino che rappresenta il ruolo. 🔗 Leggi su Panorama.it
