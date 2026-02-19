Per l’allerta meteo interdetto accesso a parchi spiagge e pontile nord di Bagnoli

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo a causa di forti venti e mareggiata. Per motivi di sicurezza, è stato vietato l’accesso a parchi, spiagge e al pontile nord di Bagnoli. L’ordinanza rimarrà in vigore dalle 16 di oggi fino alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio. Le autorità invitano i cittadini a rispettare le restrizioni e a evitare zone a rischio. La decisione mira a prevenire incidenti causati dalle condizioni meteorologiche avverse. La situazione sarà monitorata costantemente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle ore 16 di questo pomeriggio fino alle ore 16 di domani, venerdì 20 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo. Sono previste precipitazioni sparse di moderata intensità, venti forti sud-occidentali con raffiche fino alla mattinata di domani e mare mosso, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Sarà interdetto, per la durata dell’allerta, l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Per l’allerta meteo interdetto accesso a parchi, spiagge e pontile nord di Bagnoli Leggi anche: Allerta meteo, chiusi a Napoli parchi e pontile nord Bagnoli Allerta meteo in Campania, a Napoli chiusi i cimiteri e vietato accesso a parchi e spiaggeLa Protezione Civile ha annunciato un’allerta gialla per temporali in tutta la regione. Maltempo a Napoli: pioggia, vento forte e disagi in città. Stop ai collegamenti con le isole Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Notizie - Allerta meteo liv. ARANCIONE - CHIUSURA SCUOLE per venerdì 13 febbraio e altri provvedimenti; Avviso di allerta meteo per fenomeni avversi previsti dalle ore 6:00 di sabato 14 alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio 2026; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Allerta Meteo Arancione della Protezione Civile per Pioggia, Vento e Mareggiate. Le Regioni sotto osservazione. Allerta meteo oggi 19 febbraio 2026/ Gialla su Lombardia, Friuli e altre 7 regioni: le previsioniPer la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, è stato diramato un avviso di allerta meteo per 9 regioni, fra cui la Lombardia ... ilsussidiario.net Allerta Meteo della Protezione Civile, emesso un Avviso per Piogge, Venti forti e Neve. Le Regioni a rischioSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... ilmeteo.it la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo. Sono previsti venti forti, con locali raffiche, e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate. Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai par facebook