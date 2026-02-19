per la seconda volta sottrae la figlia minore e fugge in francia rintracciata

Una donna ha portato via la figlia minore e si è rifugiata in Francia, causando preoccupazione tra le autorità. La donna aveva già fatto perdere le tracce con la ragazzina, allora di 9 anni, e nel 2022 era stata trovata in Costa Rica. Questa volta, il suo allontanamento è stato scoperto subito. La polizia sta cercando di rintracciare entrambe, mentre i familiari chiedono di ritrovare la bambina sana e salva. Le ricerche continuano senza sosta.

Sparisce con la figlia minorenne già affidata esclusivamente al padre dal tribunale ma è stata rintracciata in Francia in meno di 24 ore La donna era già sparita con la ragazzina, che all’epoca aveva 9 anni, nel 2022. Il padre, residente in un Comune del basso Varesotto, per quattro anni non si era dato pace dopo che l’ex moglie era riuscita a raggiungere il Costa Rica ottenendo la status di rifugiata dopo aver attribuito all’uomo dei maltrattamenti in realtà mai subiti. Il padre era riuscito a mantenere sporadici contatti con la figlia attraverso videochiamate fatte soprattutto ai due fratelli maggiori, che la madre aveva lasciato in Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

