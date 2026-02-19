Pensioni separare previdenza e assistenza | come influirebbe sulle tasse dei cittadini?

Maurizio Gibbin ha proposto di separare previdenza e assistenza, una mossa che potrebbe modificare le tasse pagate dai cittadini. La proposta nasce dall’idea di semplificare il sistema e ridurre le ingerenze tra le due aree. Un esempio concreto riguarda le imposte sui benefici ricevuti, che potrebbero cambiare con questa distinzione. La discussione si concentra ora sugli effetti pratici di questa riforma, che potrebbe influire sui bilanci personali di molti italiani.

Come anticipato nell’articolo pubblicato ieri, relativamente ai pro e contro di uno dei temi su cui spesso si discute sia tra i cittadini quanto tra gli esperti previdenziali, ossia la separazione tra assistenza e previdenza, quest’oggi pubblicgiamo la seconda parte dell’elaborato prodotto da Maurizio Gibbin, uno dei firmatari della riforma Perfetto-Armiliato-Gibbin, in cui l’autore cercherà di rispondere a due quesiti. Come influirebbe questa separazione sulle tasse dei cittadini? Quali rischi comporterebbe per l’Italia mostrare il vero costo dell’assistenza? Di seguito le sue approfondite considerazioni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Pensioni 2026, l’editoriale: separare previdenza da assistenzaGli ultimi dati del rapporto di Itinerari Previdenziali mostrano ancora una volta quanto sia urgente distinguere tra spesa previdenziale e assistenza.

