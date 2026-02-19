Pensioni | Boccia scrive a La Russa calendarizzare mozione su paesi Centro America
Il senatore Francesco Boccia ha scritto al presidente del Senato, La Russa, per chiedere di inserire in agenda una mozione. La richiesta deriva da un'istanza della senatrice Francesca La Marca, che vuole promuovere accordi previdenziali tra Italia e Paesi del Centro America. Boccia insiste sulla necessità di discutere subito la proposta, per favorire collaborazioni più strette tra i due territori. La mozione riguarda specificamente la possibilità di facilitare le pensioni per i cittadini italiani residenti in quelle nazioni. La richiesta sarà esaminata nelle prossime settimane.
Roma, 19 feb (Adnkronos) - Su indicazione della senatrice Francesca La Marca, il presidente del gruppo Pd del Senato Francesco Boccia ha inviato una lettera al presidente del Senato per sollecitare la calendarizzazione della mozione relativa alla stipulazione di accordi previdenziali tra l'Italia e i Paesi del Centro America. Lo rende noto il Pd. La mozione, firmata da circa una cinquantina di senatori di diversi schieramenti politici con l'eccezione di Fratelli d'Italia, impegna il governo italiano a promuovere la stipula di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale con i Paesi del Centro America e dei Caraibi, con l'obiettivo di tutelare i diritti previdenziali dei cittadini italiani che vivono e lavorano in tali Paesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
