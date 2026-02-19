Pedullà critico sull’Inter | Per provare la rimonta dovrai spendere delle tossine non indifferenti La buona notizia arriva da San Siro…

Inter News 24 Pedullà, i nerazzurri cadono in Champions ma allungano in campionato grazie al mezzo passo falso di Allegri. Il bilancio europeo delle squadre italiane è decisamente deficitario. Dopo il pesante KO dell’ Inter in Norvegia, Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione ai microfoni di Sportitalia, parlando di « risultati da mani nei capelli » per quanto riguarda la spedizione in Champions League. La squadra di Cristian Chivu dovrà ora faticare più del previsto per ribaltare il 3-1 subito contro il BodoGlimt, con il rischio di prosciugare energie preziose: « Per provare la rimonta, dovrai spendere delle tossine non indifferenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunati Inter, rischio operazione per Dumfries? La buona notizia arriva da DarmianL'infortunio di Dumfries preoccupa i tifosi dell'Inter, con il rischio di un intervento chirurgico.

Inter-Napoli, Conte può sorridere: da Castel Volturno arriva una buona notiziaAntonio Conte può affrontare con maggiori certezze la sfida contro l'Inter a San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pedullà: Qualsiasi allenatore vorrebbe avere il 20% di budget che il Napoli ha dato a Conte, se l'Inter batte la Juve ha vinto il campionato; Pedullà: Caos Bastoni-Kalulu amplificato da Inter-Juve. Fosse successo in Cagliari-Sassuolo o...; Pedullà distrugge Chivu: Potrà vincere anche lo scudetto, ma domenica ha perso l'occasione per vincere la Champions della coerenza; Criscitiello attacca Inzaghi | Il suo vero fallimento non è Dimarco ma la gestione di questo calciatore.

Alfredo Pedullà ci è andato giù pesante nei confronti di Rocchi, invitato alle dimissioni dopo quanto accaduto ieri sera in Inter JuveAlfredo Pedullà ci è andato giù pesante nei confronti di Rocchi, invitato alle dimissioni dopo quanto accaduto ieri sera in Inter Juve L’episodio dell’inesistente espulsione di Pierre Kalulu ieri sera ... juventusnews24.com

Inter-Juventus, Pedullà: 'Partita più importante per i bianconeri'Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia del big match del sabato di Serie A che vedrà Inter e Juventus affrontarsi sul prato di San Siro. Il giornalista ha quindi detto: La necessità d ... it.blastingnews.com

Modà. Modà · Passione maledetta. Dal San Siro di Milano a giugno 2025, all’@allianzstadium di Torino a giugno 2026... una storia d’amore infinita Vi aspettiamo, romantici facebook

Verso Milan-Parma: la designazione arbitrale del match di San Siro. Dirigerà Piccinini x.com