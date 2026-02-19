Paul Merson avverte del lavoro in bottiglia dell’Arsenal dopo il crollo dei Wolves

Paul Merson avverte che l'Arsenal si sta complicando la vita a causa delle recenti sconfitte. Dopo aver subito una battuta d'arresto contro i Wolves, l'attenzione si concentra sulle difficoltà del club londinese nel mantenere alta la pressione in classifica. La squadra di Arteta fatica a trovare continuità e rischia di perdere terreno nel campionato. La sconfitta al Molineux ha lasciato molti dubbi sulla capacità dei Gunners di sostenere lo sforzo fino alla fine. Ora, bisogna capire come risponderanno nelle prossime partite.

Sito inglese: La presa dell'Arsenal sulla corsa al titolo della Premier League sembra indebolirsi dopo una notte disastrosa al Molineux. Nonostante avesse un vantaggio di due gol contro i Wolves ultimi in classifica, i Gunners crollano nelle fasi finali pareggiando 2-2, lasciando fan ed esperti a mettere in discussione la loro mentalità. SCARICA L'APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA La squadra del nord di Londra sembrava destinata a conquistare i tre punti dopo che il colpo di testa di Bukayo Saka e il primo gol dell'Arsenal di Piero Hincapié li hanno portati sul 2-0.🔗 Leggi su Justcalcio.com Saka sullo shock dell'Arsenal I Wolves commettono un errore mentre Arteta dice che i Gunners sono "troppo emotivi"Bukayo Saka ha commentato lo shock dell'Arsenal dopo la rimonta dei Wolves, che hanno approfittato di un errore difensivo dei Gunners.