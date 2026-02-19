Patty Pravo a Sanremo per l'undicesima volta | la pazza idea di chi continua a sognare
Patty Pravo, cantante italiana conosciuta per il suo stile unico, partecipa per l’undicesima volta a Sanremo. La sua presenza deriva dalla decisione di tornare sul palco con il brano “Opera”, che ha scritto di recente. La cantante, di 78 anni, ha dichiarato di voler mostrare ancora la sua energia e passione per la musica. La sua lunga carriera include successi che hanno fatto storia, e questa partecipazione segna un nuovo capitolo. La sua esibizione è attesa il primo giorno del festival.
Patty Pravo, nome d'arte di Nicoletta Strambelli, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival 2026 con la canzone "Opera". Si tratta dell'undicesima partecipazione al festival ligure.🔗 Leggi su Fanpage.it
PATTY PRAVO - PAZZA IDEA (ARENA DI VERONA 2025)
Argomenti discussi: Patty Pravo: La trasgressione è diventata una professione, e la trovo volgare. Meglio essere chi sei; Opera di Patty Pravo – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Patty Pravo a Sanremo 2026, testo e significato della canzone Opera (e perché fa discutere); Patty Pravo a Sanremo, il nuovo album Opera, l'omaggio alla Vanoni e il tour.
