Pattinaggio singolo femminile Olimpiadi 2026 | oggi le medaglie
Oggi si assegnano le medaglie nel pattinaggio singolo femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo settimane di allenamenti intensi. La competizione si svolge al Palavela, dove le atlete si sfidano davanti a migliaia di spettatori. Tra i favoriti c’è la campionessa in carica, che punta a difendere il titolo conquistato quattro anni fa. La tensione sale mentre le atlete si preparano per le ultime esibizioni, con gli occhi puntati sui punteggi finali e sui podi.
Si chiude oggi, giovedì 19 febbraio, il programma del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista della Milano Ice Skating Arena va in scena l’ultima giornata di gare, con l’assegnazione delle medaglie nel singolo femminile, una delle competizioni più attese dell’intero torneo. Dopo il programma corto, le migliori pattinatrici del panorama internazionale tornano sul ghiaccio per il programma libero, decisivo per la classifica finale e per la distribuzione dei podi olimpici. Tecnica, interpretazione artistica ed esecuzione degli elementi saranno determinanti in una gara che promette spettacolo ed emozioni fino all’ultimo punteggio.🔗 Leggi su Funweek.it
LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della terza manche, si assegnano le medaglieL’evento di skeleton femminile alle Olimpiadi si svolge oggi a causa di un ritardo nel programma, e tra poco si assegnano le medaglie.
LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglie!Oggi si svolgono le ultime due manche dello slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Pioggia di medaglie con Lollobrigida, Franzoni e Paris | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, martedì 17 febbraio; Rivivi il LIVE-Blog Singolo femminile: Nakai sorprende ed è in testa, molto dietro Gutmann; Olimpiadi 2026, pattinaggio singolo femminile: Gutmann inciampa nel corto, oggi la rimonta da brividi per l'Italia di casa; Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di domani, martedì 17 febbraio.
Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario libero femminile, programma, streamingOggi, giovedì 19 febbraio, si chiude ufficialmente il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'occasione, ... oasport.it
A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma corto femminile e streamingSi avvia alla conclusione il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, si disputerà ... oasport.it
Pattinaggio di figura Programma corto singolo femminile Lara Naki Gutmann 61.56 (Elementi tecnici 29.50 - Components 32.06) 12º punteggio quando sul ghiaccio devono scendere ancora 6 pattinatrici. Il problema del programma è stato un salto a x.com
È IL SUO MOMENTO Dopo la splendida prova nel team event… Lara Naki Gutmann è pronta per il suo debutto olimpico individuale a #MilanoCortina2026! Sta per iniziare il programma corto del singolo femminile di pattinaggio di figura! Vai Laraaaaaaaa facebook