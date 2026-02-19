Pattinaggio artistico | Sakamoto vuole coronare la carriera ma occhio a Petrosian Gutmann per chiudere bene l’Olimpiade
Il pattinatore Sakamoto punta a chiudere la sua carriera con una medaglia, ma deve fare attenzione a Petrosian, che ha mostrato grande solidità in allenamento. Durante le prove di questa mattina, il giapponese ha battuto diverse volte il suo avversario russo, creando aspettative tra gli spettatori. Intanto, Gutmann si prepara a un'ultima esibizione che potrebbe lasciar intravedere il suo vero livello. Questa sera, la competizione si deciderà in pochi minuti, mentre il pubblico aspetta con trepidazione.
Un ultimo atto che può rivelare sorprese. Questa sera calerà il sipario sulle prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per l’occasione assisteremo probabilmente ad una gara molto nervosa, con almeno cinque pretendenti che lotteranno per ottenere una medaglia. Partiamo dalle certezze. Sarebbe clamoroso non vedere (almeno) un’atleta giapponese sul podio. Dopo il corto a guidare le operazioni ci sono infatti la giovanissima Ami Nakai e la veterana leader del movimento nipponico (e non) Kaori Sakamoto. Inutile dire che parte della posta in gioco si basa sul rendimento di queste due pattinatrici. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: bene Petrosian, attesa per Lara Naki GutmannAdeliia Petrosian ha ottenuto un buon risultato nel corto femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, grazie a una performance solida che le ha regalato 72 punti.
Pattinaggio di figura, al via lo short femminile: Tutti contro Sakamoto? Petrosian da pesare. Gutmann a cuor leggeroLo short femminile di pattinaggio di figura è iniziato, e tra le concorrenti cresce l’attesa per capire chi riuscirà a emergere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pattinaggio di figura, al via lo short femminile: Tutti contro Sakamoto? Petrosian da pesare. Gutmann a cuor leggero; Pattinaggio artistico, quanto costa a Milano Cortina? Esauriti anche gli allenamenti, c'è (poco) posto al Galà: dal salto mortale di Malinin al libero di Sakamoto; Kaori Sakamoto impazzisce per la mascotte Tina: il lato giocoso dell’imperatrice del ghiaccio; La teenager giapponese Ami Nakai mette in ombra le americane Blade Angels nella gara di apertura del pattinaggio artistico femminile.
Pattinaggio di figura, al via lo short femminile: Tutti contro Sakamoto? Petrosian da pesare. Gutmann a cuor leggeroC'è chi vuole coronare una carriera da sogno, chi invece vuole dimostrare a tutto il mondo che la festa è finita, chi vuole mettere il bastone tra le ... oasport.it
Glamour sul ghiaccio. I look indimenticabili delle pattinatrici protagoniste a Milano-Cortina 2026La campionessa giapponese Ami Nakai è stata protagonista nella prima serata di pattinaggio artistico femminile a Milano-Cortina 2026 (Photo by Xavier Laine/Getty Images) ... iodonna.it
Debutta lo scialpinismo. FInali per l'hockey su ghiaccio maschile e femminile. In serata il pattinaggio artistico femminile facebook
Quando un errore diventa un dramma: la caduta, il demone del pattinaggio artistico x.com