Il pattinatore Sakamoto punta a chiudere la sua carriera con una medaglia, ma deve fare attenzione a Petrosian, che ha mostrato grande solidità in allenamento. Durante le prove di questa mattina, il giapponese ha battuto diverse volte il suo avversario russo, creando aspettative tra gli spettatori. Intanto, Gutmann si prepara a un'ultima esibizione che potrebbe lasciar intravedere il suo vero livello. Questa sera, la competizione si deciderà in pochi minuti, mentre il pubblico aspetta con trepidazione.

Un ultimo atto che può rivelare sorprese. Questa sera calerà il sipario sulle prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per l’occasione assisteremo probabilmente ad una gara molto nervosa, con almeno cinque pretendenti che lotteranno per ottenere una medaglia. Partiamo dalle certezze. Sarebbe clamoroso non vedere (almeno) un’atleta giapponese sul podio. Dopo il corto a guidare le operazioni ci sono infatti la giovanissima Ami Nakai e la veterana leader del movimento nipponico (e non) Kaori Sakamoto. Inutile dire che parte della posta in gioco si basa sul rendimento di queste due pattinatrici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Sakamoto vuole coronare la carriera, ma occhio a Petrosian. Gutmann per chiudere bene l’Olimpiade

