Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orario libero femminile tv programma streaming

Oggi, giovedì 19 febbraio, il pattinaggio artistico femminile si conclude alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge al Mediolanum Forum di Assago, dove le atlete si sfidano per le medaglie finali. La competizione inizia alle 14:00 e può essere seguita in diretta TV e streaming. Sono in palio i primi posti della disciplina, con atlete provenienti da tutto il mondo che mostrano le loro evoluzioni sul ghiaccio. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

Oggi, giovedì 19 febbraio, si chiude ufficialmente il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'occasione, scenderanno sul ghiaccio le atlete della categoria individuale femminile in una gara che assegnerà le restanti tre medaglie previste. La classifica dopo lo short vede in testa la giapponese Ami Nakai, brava a volare in zona 78.71 precedendo di un'incollatura la connazionale giapponese Kaori Sakamoto (77.23), e la statunitense Alysa Liu (76.59). Attenzione però perché in lizza ci sono pure la terza nipponica, Mone Chiba, quarta cn 74.00, così come la russa, in lizza come atleta neutrale, Adeliia Petrosian, quinta con 72.