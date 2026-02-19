A Passignano Est, i lavori per lo svincolo sono stati approvati dopo oltre trent’anni di attesa. La causa principale è la crescente congestione del traffico che ha reso necessario un intervento urgente. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo snodo stradale, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e ridurre i tempi di viaggio. La decisione arriva in un momento in cui molti residenti chiedevano da tempo una soluzione concreta ai problemi di mobilità. La modifica della viabilità cambierà il modo di muoversi nella zona.

Un’attesa lunga oltre trent’anni sta per concludersi con un intervento strutturale destinato a cambiare il volto della viabilità locale. La Giunta regionale dell’Umbria ha dato il via libera definitivo al finanziamento per la ristrutturazione dello svincolo di Passignano Est. L’opera, dal valore complessivo di 1 milione e 700 mila euro, prevede la realizzazione di una rotatoria completa di segnaletica avanzata e accessi pedonali protetti, con l’obiettivo di risolvere le storiche criticità legate alle manovre di immissione e all’elevata intensità di traffico che caratterizza questo snodo, punto di passaggio cruciale per residenti, attività economiche e flussi turistici stagionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passignano Est, cambia la viabilità. Approvati i lavori per lo svincolo

Leggi anche: Lavori sulla Milano-Meda, chiude uno svincolo: come cambia la viabilità

Manfredi annuncia: "Approvati i lavori per lo stadio Maradona"Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha comunicato ufficialmente che i lavori per lo stadio Maradona sono stati approvati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.