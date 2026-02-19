Passeggio | Grazie al Napoli e a Conte Lukaku impressionante

Il Portici ringrazia il Napoli e Antonio Conte per aver ispirato la squadra, soprattutto dopo la recente vittoria contro il Avellino. Lukaku ha segnato due gol decisivi, dimostrando grande determinazione e migliorando le sue prestazioni. La vittoria rafforza la fiducia del team e alimenta le ambizioni di salire in classifica. I tifosi sono entusiasti e sperano in altre vittorie importanti. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con l’obiettivo di continuare su questa strada.

PORTICI – Un ringraziamento sentito al Napoli e ad Antonio Conte, ma anche uno sguardo ambizioso al futuro del Portici. Gianluca Passeggio, presidente del Portici 1906, è intervenuto ai microfoni di CRC durante la trasmissione "A Pranzo con Chiariello", raccontando le emozioni vissute dopo il confronto con gli azzurri. «Ringrazio pubblicamente il Napoli e mister Conte che ci hanno accolto in maniera eccezionale e ci hanno offerto una grande occasione di confronto. È stato emozionante per i miei ragazzi potersi misurare con calciatori che vedono ogni domenica allo stadio.