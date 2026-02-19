L’Unione Europea si trova di fronte a una sfida concreta: integrare le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale nelle sue strutture. Il 11 gennaio 2026, alle 4.11, si terrà un evento dedicato al rapporto tra scienza, diritto e burocrazia, intitolato

PASSEGGIATA A BRACCETTO CON IA: Gemini GOOGLE – 11 gennaio 2026 ore 4.11 – PERCORSO: Convergenza delle Epistemologie: Talento Scientifico, Comparazione Giuridica e l’Architettura della Burocrazia Europea Sostenibile – L’Unione Europea si trova in un momento storico decisivo, in cui l’ambizione programmatica dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) si scontrano con le realtà operative della governance amministrativa e della frammentazione giuridica. Questo rapporto di ricerca, redatto in risposta alla richiesta di analizzare l’intersezione tra talento scientifico, studi giuridici comparati e funzionamento della burocrazia europea, offre un’analisi esaustiva delle dinamiche che regolano la capacità dell’UE di legiferare e attuare politiche di sostenibilità efficaci.🔗 Leggi su Ildenaro.it

