L’esperienza di un gruppo di studenti italiani in Irlanda, resa possibile dal programma Erasmus, ha mostrato quanto il passaporto italiano permetta di viaggiare e lavorare all’estero senza problemi. Durante il soggiorno, hanno imparato a comunicare in inglese e a conoscere usanze diverse, rafforzando la loro autonomia. La possibilità di vivere in un paese straniero ha aperto loro nuove prospettive e ha dimostrato quanto i diritti europei facilitino la mobilità. Ora, molti di loro desiderano continuare a esplorare opportunità fuori dall’Italia.

Partecipare al progetto di mobilità Erasmus in Irlanda ha fatto crescere nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza di entrare in contatto con nuove lingue e culture. Si sono chiesti: com’è nato? Qual è la sua storia? Il programma Erasmus è stato creato da Sofia Corradi e il nome deriva dal teologo olandese Erasmo da Rotterdam, che ha viaggiato per anni in tutta Europa per comprenderne le differenti culture. E’ stato adottato ufficialmente il 15 giugno 1987 a Bruxelles con lo scopo di costruire un senso di appartenenza ad un’Europa unita e solidale. Gli studenti europei possono studiare per un periodo dai 3 ai 12 mesi in una scuola di un altro stato dell’UE, e dal 2014 il progetto è stato rifinanziato come “Erasmus Plus” e ha allargato i confini anche alla dimensione lavorativa e imprenditoriale dei suoi partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passaporto italiano e diritti. Vivere e lavorare senza frontiere

“Melodie d’amore senza frontiere”: a Caserta un concerto solidale per Medici Senza FrontiereLa musica diventa strumento di solidarietà a Caserta.

Leggi anche: Passaporto italiano: cambiano le regole

Meeting All My Relatives In Germany After 10 years.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.