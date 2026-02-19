Pasquale Marconi medico ‘nel futuro’
Il 18 febbraio ricorre il 125° anniversario della nascita di Pasquale Marconi, nato nel 1898. La causa di questa ricorrenza è il suo ruolo di medico e politico che ha segnato la storia della provincia di Reggio Emilia. Marconi, noto anche come il ‘medico scalzo’, ha dedicato la vita alla cura delle persone e alla tutela della montagna. La sua figura rappresenta un esempio di impegno e passione per il territorio e la comunità. La sua memoria rimane viva tra chi lo ha conosciuto e ammirato.
Iieri, 18 febbraio, ricorreva l’anniversario della nascita di Pasquale Marconi, il ‘ medico scalzo ’ nato appunto il 18 febbraio 1898, professore medico-chirurgo e parlamentare democristiano, ma soprattutto cittadino della montagna, della provincia di Reggio Emilia e d’Italia. Partigiano cattolico, Marconi è stato un uomo che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia italiana del Novecento, a livello locale e nazionale. Medico e antifascista integerrimo fin dalla prima ora, nel 1922 fu espulso dall’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove già operava come stimato chirurgo, per essersi rifiutato di prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Tragedia sul campo di padel: Pasquale Allevi, fiume di gente al funerale del medico. “Un gigante amato ovunque”
Dopo le perdite, Carolina Marconi guarda al futuro con l’adozione come prospettiva di crescita familiareDopo aver affrontato alcune perdite, Carolina Marconi guarda avanti e sceglie di puntare sull’adozione per diventare mamma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pasquale Marconi, medico ‘nel futuro’; Nel giorno della nascita, il ricordo di Pasquale Marconi; Ricordo del prof. dott. Pasquale Marconi.
Nel giorno della nascita, il ricordo di Pasquale MarconiOggi, 18 febbraio, ricorre il compleanno di Pasquale Marconi, il medico scalzo, cittadino della nostra montagna, della nostra provincia e del nostro ... redacon.it
Ricordo del prof. dott. Pasquale MarconiRiceviamo e pubblichiamo Forza Nuova di Reggio Emilia rende omaggio e ricorda il prof. dott. Pasquale Marconi , nato il 18 febbraio 1898, medico e ... redacon.it
Vicenda Pasquale Marconi : oggi, dal quotidiano Libero, che ha contattato Montecitorio, emergono importanti e ulteriori dettagli… facebook
No, signor Pasquale, non c’erano 10mila tifosi. E no, qui non c’è nessun gufo. Il gioco al ribasso lo fa la società, noi stiamo protestando anche contro questo. Spero abbia firmato la nostra lettera, le lascio il link. Buona domenica e forza Lazio! x.com