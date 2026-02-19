Pasquale Marconi medico ‘nel futuro’

Il 18 febbraio ricorre il 125° anniversario della nascita di Pasquale Marconi, nato nel 1898. La causa di questa ricorrenza è il suo ruolo di medico e politico che ha segnato la storia della provincia di Reggio Emilia. Marconi, noto anche come il ‘medico scalzo’, ha dedicato la vita alla cura delle persone e alla tutela della montagna. La sua figura rappresenta un esempio di impegno e passione per il territorio e la comunità. La sua memoria rimane viva tra chi lo ha conosciuto e ammirato.