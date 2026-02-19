Partizan Belgrado supera l' FMP ai supplementari in Coppa Korac

Il Partizan Belgrado ha vinto contro l’FMP ai supplementari nella Coppa Korac. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino alla fine. Alla fine dei regolamentari, il punteggio era in parità, portando la sfida ai tempi supplementari. Il successo permette ai serbi di avanzare ai quarti di finale. La squadra ha mostrato grande determinazione e lucidità nei momenti decisivi. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi aspettano con entusiasmo il prossimo impegno.

Nel contesto della Coppa Korac, il Partizan Belgrado conquista una vittoria cruciale contro l'FMP, chiudendo i quarti di finale dopo un tempo supplementare. Il risultato finale è 95-90, frutto di una rimonta decisiva che ha ribaltato un svantaggio nell'ultimo periodo e garantito l'accesso alla fase successiva sotto la guida di Penarroya. La sfida si è sviluppata con equilibrio sostanziale per gran parte dell'incontro, ma ha visto il Partizan operare una progressiva risalita nel finale, forzando i tempi supplementari. L'esito si è deciso al termine del prolungamento, consolidando la vittoria con un punteggio finale 95-90.