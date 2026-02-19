Parma +8 | Bernabé svela la svolta tattica che ha salvato la squadra

Adrián Bernabé spiega come il Parma abbia ritrovato slancio e fiducia grazie a una nuova strategia tattica. Dopo un periodo di difficoltà, il centrocampista rivela che la svolta è arrivata con un aggiustamento nelle rotazioni e nella copertura del campo, rafforzando l'unità del gruppo. La squadra ha migliorato la compattezza e la gestione del territorio, riuscendo a conquistare punti importanti. Bernabé sottolinea che la determinazione del gruppo ha fatto la differenza nella rincorsa alla salvezza. Ora, il Parma guarda avanti con maggiori certezze.

Parma Rinasce: Bernabé tra Equilibrio Tattico e la Forza di un Gruppo Unito. Il centrocampista Adrián Bernabé sottolinea come il Parma abbia compiuto progressi significativi nella sua rincorsa alla salvezza in Serie A, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato tra gioco offensivo e solidità difensiva. Le recenti vittorie contro Hellas Verona e Bologna hanno portato la squadra a +8 sulla zona retrocessione, un margine che, pur confortante, richiede vigilanza e continuità di impegno. Un Punto di Svolta al Tardini. La svolta per il Parma è maturata gradualmente, ma ha avuto un momento simbolico nel pareggio casalingo contro il Milan.

