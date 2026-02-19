Parma +8 | Bernabé svela la svolta tattica che ha salvato la squadra
Adrián Bernabé spiega come il Parma abbia ritrovato slancio e fiducia grazie a una nuova strategia tattica. Dopo un periodo di difficoltà, il centrocampista rivela che la svolta è arrivata con un aggiustamento nelle rotazioni e nella copertura del campo, rafforzando l'unità del gruppo. La squadra ha migliorato la compattezza e la gestione del territorio, riuscendo a conquistare punti importanti. Bernabé sottolinea che la determinazione del gruppo ha fatto la differenza nella rincorsa alla salvezza. Ora, il Parma guarda avanti con maggiori certezze.
Parma Rinasce: Bernabé tra Equilibrio Tattico e la Forza di un Gruppo Unito. Il centrocampista Adrián Bernabé sottolinea come il Parma abbia compiuto progressi significativi nella sua rincorsa alla salvezza in Serie A, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato tra gioco offensivo e solidità difensiva. Le recenti vittorie contro Hellas Verona e Bologna hanno portato la squadra a +8 sulla zona retrocessione, un margine che, pur confortante, richiede vigilanza e continuità di impegno. Un Punto di Svolta al Tardini. La svolta per il Parma è maturata gradualmente, ma ha avuto un momento simbolico nel pareggio casalingo contro il Milan.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Calciomercato Parma, Bernabé pronto a lasciare la squadra crociata? La situazione attuale
Leggi anche: "Parma ha fatto squadra e ha salvato l'aeroporto: ora avanti con l'Alta Velocità"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bernabé: La strada per la salvezza è ancora lunga. Parma ormai è casa miaIl centrocampista spagnolo è uno dei leader dei gialloblù, oggi a +8 sulla zona retrocessione grazie alle recenti vittorie contro Verona e Bologna. La svolta però è arrivata da un pareggio contro il ... sport.sky.it
Parma-Milan 2-2, gol e highlights: Bernabé e Delprato firmano la rimontaI rossoneri sprecano la chance di andare da soli in testa alla classifica, vanno sul 2-0 al Tardini ma si fanno rimontare dal Parma che guadagna un punto grazie al 2-2 finale. Parte forte la squadra ... sport.sky.it
Hellas ko a Parma: i tifosi del Verona in trasferta in maschera L’Hellas cade 2-1 a Parma: dopo il gol iniziale di Bernabé e l’espulsione di Orban, Harroui firma il pari ma nel recupero Pellegrino segna la rete che condanna i gialloblù alla sconfitta. Nel pr facebook
PELLEGRINO REGALA I 3 PUNTI AL PARMA NEL RECUPERO Un colpo di testa perfetto a centro area decide la gara tra Parma e Verona. Dopo il gol in avvio di Bernabé, viene espulso Gift Orban all'11º minuto, ma la squadra di Sammarco riesce comunqu x.com