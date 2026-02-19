Parco urbano il custode ci ha chiuso il cancello pur vedendoci e prima dell' orario

Il custode del Parco urbano Franco Agosto ha chiuso il cancello prima dell’orario, nonostante la presenza dei visitatori. La segnalante spiega di aver assistito alla scena alcuni pomeriggi fa, mentre passeggiava con il suo cane nella zona dedicata. Il personale ha spento le luci e abbassato le sbarre, impedendo l’accesso anche ai frequentatori abituali. L’episodio ha creato confusione tra chi voleva godersi il parco in tranquillità. La situazione si ripete spesso, generando disagio tra gli utenti.

Vorrei raccontare l'episodio di alcuni pomeriggi fa accaduto al Parco urbano Franco Agosto, dove sono solita passeggiare con il mio cane nella zona riservata. Insieme ad altre persone abbiamo notato uno spaccio di droga non indifferente, ma l'altra sera è anche successa un'altra cosa. Mentre ci avviavamo per uscire, il custode pur vedendoci arrivare ha chiuso il cancello nonostante non fosse ancora passata la mezz'ora dopo il tramonto e nonostante ci vedesse arrivare con i cani nella parte dell'uscita in cui possiamo stare. Abbiamo chiamato i carabinieri che non sono intervenuti, perché hanno detto che non è un'emergenza.

