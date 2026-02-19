Parcheggio C’è il nuovo contrassegno
Il Comune ha introdotto il nuovo Contrassegno Unico Disabili Europeo (Cude) dopo aver rilevato molte persone con disabilità che avevano difficoltà a trovare parcheggio. Questo documento permette agli utenti di registrarsi facilmente sulla piattaforma nazionale e di ottenere un permesso valido in tutta Italia. La novità mira a semplificare le procedure e migliorare l’accesso ai posti riservati. Ora, i disabili potranno usare un contrassegno riconosciuto ovunque, facilitando gli spostamenti quotidiani. La nuova misura entrerà in vigore già da questa settimana.
Via libera al Cude, il Contrassegno Unico Disabili Europeo che permette alle persone con disabilità di essere registrate alla piattaforma nazionale. Un percorso che l’amministrazione comunale ha voluto avviare mesi fa, attraverso una stretta collaborazione tra il settore sociale e la polizia locale, giungendo così nei giorni scorsi alla registrazione della prima cittadina. La piattaforma Cude consente di associare la targa del veicolo al contrassegno, evitando ad esempio la comunicazione di ingresso in un’area a traffico limitato, un sistema insomma che semplifica gli spostamenti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Addio alle barriere burocratiche. Contrassegno disabili ’digitale’Il Comune di San Lazzaro di Savena ha adottato il Contrassegno Disabili digitale tramite la piattaforma Cude, il sistema europeo unificato.
Un nuovo parcheggio per il centroA Brugnato, il Comune ha completato la costruzione di un nuovo parcheggio in via Circonvallazione Nord, investendo 250 mila euro per creare 18 posti auto, tra cui uno riservato ai disabili.
Multa in un parcheggio (privato) di un centro commerciale
Argomenti discussi: Parcheggio . C’è il nuovo contrassegno; Qui Olimpiadi, dai 40 euro per il parcheggio ai 10 per un trancio di pizza, dal check point con metal detector allo spettacolo della gara: vi portiamo dentro lo stadio del salto; Mercedes-Benz Marco Polo 2026 – Dove c’è parcheggio c’è casa; Parcheggi: nuove proteste e tensioni.
Parcheggio contromano: quando è vietato, quando è permesso e quanto costa la multaMulta da 42 a 173 euro per chi parcheggia contromano. L'art. 157 del Codice della strada vieta la sosta sul lato sinistro, con tre eccezioni. quotidianomotori.com
Il miraggio del parcheggio tra Ztl, multipiano e divieti di sostaAuto in aumento e stalli insufficienti: tra norme urbanistiche, centri storici vincolati e monetizzazione dei parcheggi, le città faticano a trovare un equilibrio tra sosta, controlli e mobilità alter ... ilsole24ore.com
Nocera Inferiore, apre il nuovo parcheggio in via Napoli facebook