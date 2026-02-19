Parcheggio C’è il nuovo contrassegno

Via libera al Cude, il Contrassegno Unico Disabili Europeo che permette alle persone con disabilità di essere registrate alla piattaforma nazionale. Un percorso che l’amministrazione comunale ha voluto avviare mesi fa, attraverso una stretta collaborazione tra il settore sociale e la polizia locale, giungendo così nei giorni scorsi alla registrazione della prima cittadina. La piattaforma Cude consente di associare la targa del veicolo al contrassegno, evitando ad esempio la comunicazione di ingresso in un’area a traffico limitato, un sistema insomma che semplifica gli spostamenti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio alle barriere burocratiche. Contrassegno disabili ’digitale’Il Comune di San Lazzaro di Savena ha adottato il Contrassegno Disabili digitale tramite la piattaforma Cude, il sistema europeo unificato.

Un nuovo parcheggio per il centroA Brugnato, il Comune ha completato la costruzione di un nuovo parcheggio in via Circonvallazione Nord, investendo 250 mila euro per creare 18 posti auto, tra cui uno riservato ai disabili.

