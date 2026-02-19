Paralimpiadi presentata la squadra azzurra a Monzambano | Ogni atleta è simbolo di resilienza

A Monzambano, il 19 febbraio 2026, è stata presentata la squadra azzurra delle Paralimpiadi, sottolineando come ogni atleta rappresenti una testimonianza di forza e determinazione. La cerimonia si è svolta nella suggestiva Tenuta Borgo La Caccia, dove sono stati presentati i componenti pronti a competere in diverse discipline. I partecipanti, molti dei quali hanno superato gravi infortuni, hanno condiviso le proprie storie di rinascita e impegno. La manifestazione ha evidenziato il valore dello sport come strumento di inclusione e speranza.

Monzambano (Mantova), 19 febbraio 2026 – Lo sport aiuta a rinascere ed è esempio di inclusione. È questo il messaggio potente emerso durante la presentazione ufficiale delle squadre della FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici), ospitata nella suggestiva cornice della Tenuta Borgo La Caccia a Monzambano. La scelta della sede non è stata casuale: la tenuta è infatti il cuore pulsante della Comunità Lautari, presieduta da Andrea Bonomelli. L'intervista a Marco Giunio De Sanctis, presidente del comitato italiano paralimpico Riprendersi la vita. Una realtà d'eccellenza nel recupero dalle dipendenze.