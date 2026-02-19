La Russia si difende dopo le accuse ucraine di politicizzazione delle Paralimpiadi. Mosca afferma che lo sport deve rimanere al di fuori delle dispute politiche e critica le proteste di Kiev, che aveva minacciato di boicottare le gare. La decisione di consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare mostrando le bandiere ha scatenato reazioni contrastanti. La tensione tra i due Paesi si riflette anche in questa manifestazione sportiva, che continua a far discutere le autorità e gli appassionati. La competizione si svolge comunque nel rispetto delle regole stabilite.

“Lo sport non dovrebbe mai diventare vittima della politica, dovrebbe essere libero”, mentre le reazioni dell’Ucraina all’ammissione degli atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano-Cortina sotto le bandiere e con gli inni nazionali “dicono esattamente il contrario“. E’ così che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe, replica alla decisione dell’Ucraina, annunciata qualche giorno fa, di boicottare le Paraolimpiadi a causa dell’autorizzazione, per gli atleti russi e bielorussi, di poter mostrare le bandiere e cantare gli inni nazionali. “Il Comitato Paralimpico Internazionale è un organismo indipendente dal Cio, l’assemblea ha preso una decisione e l’ha addotta“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paralimpiadi, la Russia risponde alle protese dell’Ucraina: “Fuori la politica dallo sport”

Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi: IPC ammette atleti con bandiera e inno, riaccende il dibattito sport-politica.L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando con sé la propria bandiera e inno nazionale.

Commissario UE: ‘inaccettabile la Russia alle Paralimpiadi’Il Commissario europeo Glenn Micallef ha definito inaccettabile la presenza della Russia alle Paralimpiadi, dopo aver consultato diversi atleti e organizzazioni sportive.

