Paralimpiadi la Russia risponde alle protese dell’Ucraina | Fuori la politica dallo sport
La Russia si difende dopo le accuse ucraine di politicizzazione delle Paralimpiadi. Mosca afferma che lo sport deve rimanere al di fuori delle dispute politiche e critica le proteste di Kiev, che aveva minacciato di boicottare le gare. La decisione di consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare mostrando le bandiere ha scatenato reazioni contrastanti. La tensione tra i due Paesi si riflette anche in questa manifestazione sportiva, che continua a far discutere le autorità e gli appassionati. La competizione si svolge comunque nel rispetto delle regole stabilite.
“Lo sport non dovrebbe mai diventare vittima della politica, dovrebbe essere libero”, mentre le reazioni dell’Ucraina all’ammissione degli atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano-Cortina sotto le bandiere e con gli inni nazionali “dicono esattamente il contrario“. E’ così che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe, replica alla decisione dell’Ucraina, annunciata qualche giorno fa, di boicottare le Paraolimpiadi a causa dell’autorizzazione, per gli atleti russi e bielorussi, di poter mostrare le bandiere e cantare gli inni nazionali. “Il Comitato Paralimpico Internazionale è un organismo indipendente dal Cio, l’assemblea ha preso una decisione e l’ha addotta“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi: IPC ammette atleti con bandiera e inno, riaccende il dibattito sport-politica.L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando con sé la propria bandiera e inno nazionale.
Commissario UE: ‘inaccettabile la Russia alle Paralimpiadi’Il Commissario europeo Glenn Micallef ha definito inaccettabile la presenza della Russia alle Paralimpiadi, dopo aver consultato diversi atleti e organizzazioni sportive.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paralimpiadi, Ucraina: Scandalo ci siano i russi. Tajani-Abodi: Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk; Commissario Ue, ‘inaccettabile la Russia alle Paralimpiadi, non andrò’; Il Cio riammette le bandiere russa e bielorussa, Kiev organizza il boicottaggio delle Paralimpiadi; Paralimpiadi Milano Cortina, sì alle gare con inni e bandiere per gli atleti russi e bielorussi.
Paralimpiadi Milano-Cortina, Russia e Bielorussia riammesse con inno e bandiera: scoppia la polemica. Il Cremlino: Lo sport non sia vittima della politicaSi mettono di traverso anche Tajani e Abodi. Il governo italiano: Assoluta contrarietà rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale ... affaritaliani.it
Paralimpiadi Milano Cortina. Governo italiano contrario alla partecipazione di Russia e BielorussiaIl Governo italiano esprime la sua assoluta contrarietà rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere a partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sei atleti r ... disabili.com
. @paolomieli:"New York Times parla della decisione di riammettere Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Il ministro Abodi si dice indignato della scelta, la Lega invece esulta, mentre Tajani pensa ad un ritiro dei visti per gli accompagnatori x.com
L'Ue contro le Paralimpiadi, il commissario Micallef: «Inaccettabile la partecipazione della Russia» L'aperta contestazione delle istituzioni europee contro l'organizzazione della manifestazione al via il 6 marzo Leggi l’articolo completo di Antonio Ardizzone al li facebook