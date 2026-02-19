Papà si spara con un fucile choc a San Severino Una lettera scritta ai familiari prima del gesto estremo
A San Severino, un uomo di 45 anni si è tolto la vita sparandosi con un fucile, lasciando una lettera ai familiari prima di compiere il gesto. La scoperta è avvenuta questa mattina nella sua abitazione, dove i soccorsi non hanno potuto fare nulla. La famiglia era sconvolta, senza sospetti precedenti. La polizia sta indagando sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione estrema. La comunità si chiede cosa possa aver spinto il papà a questa scelta drammatica.
SAN SEVERINO Tragedia a San Severino dove un papà di 45 anni si è tolto la vita sparandosi con un fucile. La terribile scoperta è stata fatta solo verso mezzanotte, dopo l’allarme lanciato da un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con lui. I motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto estremo li ha scritti in una lettera rivolta ai suoi familiari. In base a quanto ricostruito il 45enne, una volta uscito da lavoro, ha raggiunto un posto isolato nelle campagne di San Severino tra le località Biagi e Serrone. Lì si è avvicinato a un muretto di cemento, ha estratto il fucile che si era portato con sé, se lo è puntato al collo e ha fatto fuoco. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Prima spara alla moglie, poi quel gesto estremo: Italia sotto shockIn una tranquilla villetta italiana, un dramma ha sconvolto la comunità.
Un carabiniere! Il gesto estremo in strada, scoperta choc: “Subito prima…”. TerribileQuesta notte a Lamezia Terme un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita in strada.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Papà si spara con un fucile, choc a San Severino. Una lettera scritta ai familiari prima del gesto estremo; Padre e figlia litigano per Trump, parte un colpo e lei muore: il giallo; In ufficio con mamma e papà. Figli al lavoro coi genitori in Comune per osservare dall'interno le istituzioni della città; Litiga coi vicini e spara a padre e figlio: il 26enne è in pericolo di vita. Nell'appartamento trovati 50 proiettili.
Papà si spara con un fucile, choc a San Severino. Una lettera scritta ai familiari prima del gesto estremoSAN SEVERINO Tragedia a San Severino dove un papà di 45 anni si è tolto la vita sparandosi con un fucile. La terribile scoperta è ... msn.com
#sisma2016 San Severino Marche, approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico dell’ex Cinema Italia sisma2016.gov.it/2026/01/29/san… x.com
Treni, ritardi e soppressioni a Mercato San Severino "Nonostante la Pec inviata a RFI dall'amministrazione comunale la situazione non cambia" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #mobilità #ferroviaria #mercato #mercatoSanSe facebook