A San Severino, un uomo di 45 anni si è tolto la vita sparandosi con un fucile, lasciando una lettera ai familiari prima di compiere il gesto. La scoperta è avvenuta questa mattina nella sua abitazione, dove i soccorsi non hanno potuto fare nulla. La famiglia era sconvolta, senza sospetti precedenti. La polizia sta indagando sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione estrema. La comunità si chiede cosa possa aver spinto il papà a questa scelta drammatica.

SAN SEVERINO Tragedia a San Severino dove un papà di 45 anni si è tolto la vita sparandosi con un fucile. La terribile scoperta è stata fatta solo verso mezzanotte, dopo l’allarme lanciato da un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con lui. I motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto estremo li ha scritti in una lettera rivolta ai suoi familiari. In base a quanto ricostruito il 45enne, una volta uscito da lavoro, ha raggiunto un posto isolato nelle campagne di San Severino tra le località Biagi e Serrone. Lì si è avvicinato a un muretto di cemento, ha estratto il fucile che si era portato con sé, se lo è puntato al collo e ha fatto fuoco. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Papà si spara con un fucile, choc a San Severino. Una lettera scritta ai familiari prima del gesto estremo

