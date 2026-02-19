Papa Leone XIV nel 2026 un duplice viaggio in Campania | poi le visite ad Assisi e Lampedusa

Papa Leone XIV ha deciso di visitare la Campania nel 2026 a causa di una crescente richiesta delle comunità locali. Durante il suo soggiorno, si fermerà a Napoli e a Salerno, incontrando i fedeli e i rappresentanti delle istituzioni. Successivamente, il Papa si sposterà ad Assisi e Lampedusa per rafforzare i legami con i territori più coinvolti nelle sfide sociali e migratorie. La sua presenza nelle diverse città mira a portare conforto e sostegno alle persone che vivono situazioni difficili. La pianificazione dei viaggi è già in fase avanzata.

Un'agenda fittissima quella di Papa Leone XIV per il 2026. Come annunciato oggi dalla Prefettura della Casa Pontificia, il Santo Padre svolgerà ben sette viaggi apostolici nella sola Italia. Viaggi dall'alto significato simbolico e spirituali, destinati a legare ancora di più la figura del nuovo pontefice, eletto solo lo scorso maggio, al territorio italiano. Secondo quanto annunciato, il Papa l'8 maggio mattina sarà a Pompei per la messa della supplica alla Madonna e per il pranzo; nella stessa giornata sarà poi alla Cattedrale di Napoli per l'incontro con il clero e i religiosi; infine si recherà a Piazza del Plebiscito per l'incontro con la cittadinanza. Il Pontefice tornerà in Campania il 23 maggio: alla mattina sarà ad Acerra per incontrare i fedeli delle Terre dei Fuochi. Il 20 giugno - nel pomeriggio - sarà a Lampedusa. Papa Leone XIV sarà a Lampedusa il 4 luglio, il 23 maggio l'incontro ad Acerra con i fedeli delle Terre dei fuochi. Nel 2026 si recherà anche a Pompei, Napoli, Assisi, Pavia e al Meeting di Rimini.